Het is nu écht uit tussen Asscher en Rutte

Gisterochtend stond PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher in een debat over de brexit tegenover premier Mark Rutte. Het is de morning after: een half etmaal eerder steunde Asscher in het debat over de dividendbelasting een motie waarin hij uitspreekt dat de man weg moet.



Rutte kijkt gister niet op van zijn papieren als Asscher langs vak K loopt, waar hij zit. Asscher zoekt oogcontact met Rutte als hij op het spreekgestoelte staat. De premier blijft zonder uitdrukking, hij had ook kunnen luisteren naar het weerbericht.



De avond ervoor drong Asscher er herhaaldelijk op aan dat Rutte excuses zou maken voor zijn mislukte poging om in het afgelopen jaar de dividendbelasting af te schaffen. De premier noemde het eerder nog ‘een onverantwoord risico’ om de dividendtaks in stand te houden. Asscher wilde dat Rutte die zware woorden zou terugnemen.



Toen dat niet gebeurde, steunde de negenkoppige fractie van Asscher een motie van wantrouwen van de PVV. Voor die motie was geen meerderheid, maar het was wél voor het eerst dat ‘oude vriend’ Asscher zich op deze manier tegen de premier keerde.