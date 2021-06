Het slot gaat er af: bijna alles kan weer (op anderhalve meter)

De maatregelen op rij

-Anderhalve meter afstand houden, blijft de norm

-Thuisbezoek en groepsgrootte: onbeperkt

-Mondkapjesplicht alleen nog in OV, voortgezet onderwijs, in vliegtuig of waar 1,5 meter afstand onmogelijk is

-Thuiswerkadvies verandert: op kantoor werken mag de helft van de tijd, mits 1,5 meter afstand

-Horeca binnen alleen met vaste plaats

-Sluitingstijden worden weer vrij

-Binnenlocaties gaan allemaal weer open, met 1,5 meter afstand of vaste stoelen. In winkelcentra en musea is anders de regel: 1 bezoeker per 5 vierkante meter. Die regels vervallen als er coronatoegangsbewijs wordt gebruikt

-Amateursportwedstrijden, ook met publiek, mogen weer

-Evenementen, festivals en disco’s mogen van start – zonder 1,5 meterregel- mits er getest wordt, een vaccinatiebewijs is of een bewijs dat je virus hebt gehad – via de CoronaCheck app dus

-Het alcoholverkoopverbod in de late avond vervalt

-Reizigers die in juli of augustus en niet gevaccineerd zijn, kunnen wel een gratis PCR-test krijgen