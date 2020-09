Het Torentje een machtscentrum? Nee, eerder een jongenskamer

Historicus Mark Rutte speelt nu als minister-president al tien jaar de hoofdrol in zijn eigen jongensboek. Zijn achthoekige werkkamer is een toonkamer, die afleidt van het Madurodamachtige karakter. Daarom was het 16 maart van dit jaar ook veel te druk voor zijn staatsmannelijke coronatoespraak op televisie. Alle overbodige meuk moest even wijken. Rutte zat zelfs - unicum! - aan een leeg werkblad. Toen de cameraploeg de deur uit was, herpositioneerde Rutte alles.