Het waren een paar mooie dagen, zolang het duurde: Mohandis geblesseerd bij het voetballen

Kaag onwel en naar ziekenhuis, maar ‘gelukkig lijkt het allemaal erg mee te vallen’

Minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag (D66) is vanochtend onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Dat is de reden waarom ze niet aanwezig kan zijn bij het zwaar beladen stikstofdebat over de spanningen in de coalitie. Kaag ‘hoopt haar werk snel te hervatten’.

23 augustus