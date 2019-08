Hiddema betaalde te veel ontvangen onkosten dubbel terug: ‘Aan Kamer en Poezenboot’

Theo Hiddema gaf bij zijn installatie in de Kamer Maastricht op als verblijfplaats, terwijl hij in Amsterdam resideert. Daardoor ontving het Forum voor Democratie-Kamerlid 14.000 euro te veel aan onkosten. ,,Ik kreeg elke maand 700 te veel, maar ik wist niets van die vergoeding”, stelde de politicus in de radio-uitzending bij Özcan Akyol.



Na onderzoek van de Volkskrant kreeg hij door wat er aan de hand was. In eerste instantie ving hij naar eigen zeggen bot wanneer hij het bedrag wilde terugstorten naar de Kamer. De Tweede Kamer zou hebben gemeld dat het geld wél rechtmatig was uitgegeven. Daarop besloot hij het bedrag over te maken naar de Poezenboot, ook omdat ‘het kattenbeest’ hem ‘dierbaar’ is, aldus de politicus toen.