Hiddema: debat Faber niet voluit gevoerd vanwege aanwezigheid familie

Klimaat­spij­be­laars boos over vertraging Klimaatak­koord

5 april In een gesprek met minister-president Rutte hebben klimaatspijbelaars vanmiddag uitgehaald naar de premier en minister Wiebes van Klimaat. De scholieren zijn er boos over dat het Klimaatakkoord opnieuw is vertraagd. Op 24 mei gaan ze weer staken.