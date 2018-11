Hiddema wil senaat afschaffen: ‘Belachelijk instituut’

‘Snel in elkaar geflanst’

Ook over zijn collega’s in de Tweede Kamer is Hiddema kritisch in het door journalist Stan de Jong geschreven boek. ,,Ik wil niet met dedain over mijn huidige werk spreken, maar toen ik deze arena betrad, dacht ik dat men mij met een heleboel kennisvoorsprong in de problemen zou kunnen praten. Maar de kwaliteit van het gebodene... Ik merk dat het snel in elkaar is geflanst met een getuigenissausje eroverheen. Het ontzag heb ik van me af geworpen.’’