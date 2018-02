'Hij was onaantastbaar, maar alleen in eigen land'

Staatsmannen zijn in Nederland even dik bezaaid als Tourwinnaars: zelden komt er een langs. Bij het heengaan van Ruud Lubbers klinkt de kwalificatie veelvuldig. Vooral de manier waarop hij in de jaren 80 met straffe hand de verzorgingsstaat saneerde - en tegelijkertijd verkiezingen bleef winnen - dwingt alom respect af, ook al verloor de CDA'er na zijn premierschap een deel van zijn glans.

De man die twaalf jaar lang heer en meester was geweest op het Binnenhof, die klaar stond om ook internationaal zijn stempel op de geschiedenis te drukken, zag tot twee keer toe een toppositie aan zich voorbijgaan.

Eerst was het de Duitse bondskanselier Helmut Kohl, die Lubbers in 1994 niet pruimt als voorzitter van de Europese Commissie. Later zijn het de Amerikanen die Lubbers vetoën als secretaris-generaal van de NAVO. De CDA'er, die in wollig Lubberiaans iedereen zijn richting op kreeg, slijt zijn dagen als hoogleraar globalisering in Tilburg.

Pas in 2001, zeven jaar na zijn vertrek uit het Torentje, beklimt Lubbers als 61-jarige alsnog een prestigieus podium. Eindelijk mag hij aan de slag, als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR), met als standplaats Genève. Hij bedankt zelfs voor het salaris van 300.000 dollar. Vier jaar later is het avontuur alweer over, nadat een Amerikaanse medewerkster hem beschuldigt van seksuele intimidatie.

Het einde van zijn actieve carrière werpt voor altijd een schaduw over de imposante erfenis die Lubbers achterliet toen hij in 1994 de deur van het Torentje achter zich dichtsloeg. Dat is tragisch voor een politicus die 21 jaar een stempel op Nederland drukte, op een wijze die weinigen hem nadoen.



Vader

Rudolph Franciscus Marie Lubbers wordt op 7 mei 1939 geboren in Rotterdam als zesde telg in een gezin van uiteindelijk negen kinderen. Z'n vader was directeur-eigenaar van staalconstructiebedrijf Hollandia in Krimpen a/d IJssel. De jonge Ruud doorloopt het gymnasium op de chique jezuïetenkostschool Sint Canisius in Nijmegen, studeert in zijn geboortestad economie, en trouwt kort daarna met Ria Hoogeweegen, die bij hem in de buurt woont.

Als de jonge Lubbers 24 jaar is, overlijdt zijn vader, waarna hij samen met zijn oudere broer Rob de touwtjes bij Hollandia in handen neemt. In die tijd wordt hij ook politiek actief voor de lokale KVP, voorganger van het CDA. In die periode heeft hij een ontmoeting met D66-oprichter Hans van Mierlo, die bepalend zal blijken voor zijn politieke carrière.

Het is Van Mierlo die de in hoge KVP-kringen volslagen onbekende Lubbers in 1973 suggereert als minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Met flair maakt Lubbers naam als compromissensmid, een ambacht dat hij in zijn hoogtijdagen weet te perfectioneren.

In 1982 wordt de 43-jarige Lubbers partijleider van het CDA, nadat zijn voorganger Dries van Agt uit de landspolitiek stapt. Op 4 november staat zijn eerste kabinet van CDA-VVD op de trappen van Huis ten Bosch. Er is veel werk aan de winkel. Lubbers I gaat op de bezuinigingstoer. De karrenvrachten kritiek die hij over zich heen krijgt, weet de premier schijnbaar moeiteloos te pareren. Nooit zit hij om een weerwoord verlegen. Lubbers' straffe hand ontgaat ook het buitenland niet: de Britse premier Margaret Thatcher noemt haar Nederlandse evenknie Ruud Shock.

De weerstand die Lubbers aanvankelijk ontmoet, kantelt als de economische hervormingen vruchten afwerpen. In 1986 wint het CDA negen zetels. In 1989 behaalt het CDA 54 zetels. VVD wordt ingeruild voor de PvdA. Het CDA gaat in 1994 de verkiezingen in met 'kroonprins' Elco Brinkman, met wie het bepaald niet botert. De partij verliest in één klap twintig zetels en belandt voor het eerst in de oppositie.

Na zijn terugtreden als Hoge Commissaris stort hij zich op duurzaamheidsthema's. Politiek laat hij pas weer van zich horen als koningin Beatrix, met wie hij als premier jarenlang een geoliede tandem vormt, hem in 2006 vraagt als informateur. Binnen een week is Balkenende III een feit. In 2010 mag Lubbers op herhaling, maar hij slaagt er niet in een paarsplus kabinet te bouwen. Hij heeft zijn tijd gehad.