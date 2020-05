Hoe Denk langzaam uit elkaar scheurde

Compensa­tie voor vuurwerk­bran­che na verbod op rotjes en pijlen

8 mei De vuurwerkbranche krijgt vanwege het verbod op knalvuurwerk en sierpijlen in elk geval 1500 euro per verkooppunt vergoed voor al ingekochte voorraden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) vanmiddag in een Kamerbrief.