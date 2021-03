Hoekstra na ‘zeperd’ in formatie: ‘Vertrouwen heeft een forse knauw gekregen’

‘Een zeperd van jewelste', noemt CDA-leider Wopke Hoekstra de mislukte start van de formatie. Dat de opgestapte verkenners een 'functie elders’ voor Pieter Omtzigt in gedachten hadden, maakt hem kwaad. ,,Wij hopen onze Pieter Omtzigt zo snel mogelijk terug te zien in Den Haag.”

Hoekstra is verbolgen over de hele gang van zaken en maakt korte metten met de suggesties die zijn gewekt. ,,Er rust nu een grote verantwoordelijkheid op de nieuwe verkenners en de partijen die hen hebben aangesteld om het geschade vertrouwen te herstellen", zegt hij in een gesprek met deze site.

Wat is er precies geschaad?

,,Het is bizar dat allerlei onderwerpen die niet met mij en andere fractievoorzitters besproken zijn in die notitie staan. Behalve dat de opmerkingen inhoudelijk kant noch wal raken is het absurd dat men daarover wilde praten. Dat past op geen enkele manier bij de rol van verkenner.”



Hoe komt de naam van Omtzigt in die uitgelekte notitie? VVD en D66 beweren dat ze zijn naam niet hebben genoemd.

,,Beide verkenners hebben aangegeven dat dit met mij niet besproken is. Dat is op geen enkele manier gebeurd. Het is ook uitgesloten dat we dat zouden bespreken. Maar wat ik veel fundamenteler vind: op geen enkele manier gaan de verkenners hierover. Wij hopen onze Pieter Omtzigt zo snel mogelijk terug te zien in Den Haag. Hij moet zelf bepalen wanneer dat weer kan. Ik heb hem het liefst terug, maar het is echt aan hem.”



Heeft u Omtzigt gesproken vandaag?

,,Ik heb regelmatig goed contact met hem. Maar wanneer precies is aan hem en mij.”



Ook uw ‘onderhandelingsstijl’ wordt genoemd als aandachtspunt. U staat bekend als ‘blokkeerfries’, iemand die als minister vaak ‘nee’ zou zeggen.

,,Ik kon die opmerking niet plaatsen. Maar het is niet aan mij om daar uitleg over te geven.”



Wat is het gevolg voor de formatie?

,,Dit is een zeperd van jewelste. Het vertrouwen heeft bij mij een flinke knauw opgelopen. En als ik het goed lees is dat bij meerdere partijen het geval.”



Hoe kan het vertrouwen worden hersteld? Moet iedereen eerst langs bij de nieuwe verkenners?

,,Dat is echt aan hen.”



Is het makkelijker geworden om met het CDA tot een coalitie te komen?

,,Dat dit grote schade toedient aan het vertrouwen is evident.”



Dus het antwoord is nee?

,,Het vertrouwen heeft een forse knauw gekregen.”



