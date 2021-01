Hoekstra: schade door relschoppers wordt volledig opgevangen

,,Het overgrote deel van de ondernemers is verzekerd en daarmee geholpen”, zegt de bewindsman. Volgens DNB valt de aangerichte schade onder ‘klein molest’, wat betekent dat verzekeraars kunnen uitkeren. De kleine groep ondernemers die niet is verzekerd, kan op een vergoeding uit het schadefonds rekenen. ,,Ik ga er vanuit dat we daarmee de volledige schade die ondernemers is aangedaan door de raddraaiers weten op te vangen.”

1100 beelden

Het onderzoek naar de ongeregeldheden is in volle gang. De politie laat weten er alles aan te doen om relschoppers overal in Nederland aan te houden. Zo zijn er zijn inmiddels van ruim 1100 mensen tips en/of beelden binnen gekomen over de rellen in Eindhoven. ,,De wens om de politie te helpen bij dit onderzoek is kennelijk erg groot. Als politie zijn wij gewend om iedere tipgever afzonderlijk te bedanken, maar dat is in dit geval ondoenlijk. Daarom willen we langs deze weg laten weten dat we bereidheid tot het delen van informatie enorm waarderen.”