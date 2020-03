Hoekstra toont berouw na Europese kritiek: ‘We waren te weinig empathisch’

Hoekstra noemt het nu ‘logisch’ dat er een beroep op solidariteit wordt gedaan. ,,Een sterke EU is ook in ons belang’’, aldus de minister. Die boodschap is onvoldoende overgekomen, erkent hij. ,,Dat hadden we beter naar voren moeten brengen, ook ikzelf.”

Een sterke EU is ook in ons belang. Dat hadden we beter naar voren moeten brengen, ook ikzelf

Eurobonds

Hoekstra zegt ‘graag beschikbaar’ te zijn om te praten over geld, ook voor medische voorzieningen in EU-landen die hard getroffen zijn, zoals Italië. Tegelijkertijd is het volgens hem niet het moment een Europese discussie te voeren over gemeenschappelijke schuldfinanciering via eurobonds. Volgens Hoekstra leveren eurobonds alleen maar meer risico op in plaats van minder. ,,Het is het verkeerde middel op dit moment.”