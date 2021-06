Hoekstra wil dolgraag dat Omtzigt terugkomt bij CDA

CDA-leider Wopke Hoekstra is niet bang dat zijn partij in tweeën zal splitsen nu het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt voor zichzelf begint. Volgens hem blijft Omtzigt welkom bij de partij.

,,Ik zou dolgraag willen dat hij weer terugkomt’’, zei een zichtbaar vermoeide Hoekstra vanochtend. ,,Maar Pieter Omtzigt heeft zelf aangegeven: ik neem nog rust en ga een andere kant op. Dat heb ik te respecteren.’’

Hoekstra herhaalde dat het vertrek van Omtzigt ‘niet had gehoeven’. ,,Partijvoorzitter Marnix van Rij, Ank Bijleveld en ook ikzelf hebben ons heel erg ingespannen om te zorgen dat we bij elkaar zouden blijven en met zijn allen door zouden gaan.’’

Leegloop

Dat het vertrek van Omtzigt het begin inluidt van een leegloop van het CDA, gelooft hij niet. Volgens hem is er geen sprake van een ruzie over de koers. ,,We bevinden ons in het CDA evident in een erg lastige fase. Maar we moeten verder. We hebben met zijn allen een agenda vastgesteld in ons verkiezingsprogramma die we willen uitvoeren.’’ Volgens Hoekstra zit er geen licht tussen wat hij en wat Omtzigt met Nederland willen.

Een deel van de leden eist dat er op korte termijn een congres wordt gehouden waar de partijtop ter verantwoording wordt geroepen. Hoekstra noemt het ‘een goed idee om met de leden in gesprek te gaan na zoiets’. ,,De hele partij had graag met elkaar door gewild. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen: laten we de eenheid bewaren en doorgaan met de agenda. Die gaat over gemeenschapszin, over de relatie tussen burger en overheid en over hoe we het land fatsoenlijk overlaten aan een volgende generatie.’’

Formatie

Hoekstra meldde zich vanochtend bij informateur Mariëtte Hamer. Die nodigt vandaag weer koppels uit om de impasse in de formatie te doorbreken. Eerst schuiven Hoekstra en Gert-Jan Segers samen aan, de CDA-voorman blijft daarna zitten voor een één-op-één met Lilianne Ploumen (PvdA). Aan het einde van de dag komt de PvdA-leider weer terug met Jesse Klaver (GroenLinks).

Volgens Hoekstra staat zijn hoofd even niet naar de formatie. ,,Ik heb een grote verantwoordelijkheid met het CDA voor het land, maar ook voor mijn partij. Na een weekend als dit zijn we in eerste instantie met het CDA bezig. Er moet heel veel gebeuren. Maar als ik word uitgenodigd door mevrouw Hamer, kom ik vanzelfsprekend.’’

Het effect van de breuk bij het CDA met Omtzigt op de formatie laat zich nog raden. Hamer is al een week vertraagd met het geven van haar bevindingen na talloze rondjes van gesprekken. Dat het CDA nu in eigen kring een crisis te bezweren heeft, kan Hoekstra nog terughoudender maken om in te stappen.

En dat in een formatie die bijna drie maanden na de verkiezingen muurvast zit, omdat geen van de partijen wil bewegen. De VVD wil niet met GroenLinks én PvdA, terwijl die partijen elkaar vasthouden. D66 wil weer niet met ChristenUnie . Zo wordt de spoeling dunner. Ondertussen likt sleutelpartij CDA – die nodig is voor bijna iedere denkbare coalitie – dus de wonden.

Andere partijen zijn overigens niet somber over de gevolgen van de afgelopen dagen van turbulentie bij het CDA. Haagse bronnen stellen dat de kans dat de partij aanschuift voor gesprekken niet is geslonken. ,,Het stof zal eerst moeten neerdalen”, stelt een Haagse ingewijde. Waar de ene partij het vertrek van Omtzigt ziet als een factor die het CDA ‘duidelijk instabieler’ maakt, denkt een ander juist dat het CDA er weleens goed uit kan springen, omdat Omtzigt de partij niet langer in onzekerheid laat over wat hij wil.

Bij de concurrentie wordt ingeschat dat het CDA uiteindelijk het liefst zal willen meeregeren. ,,In de oppositie is de kans levensgroot dat de partij verzandt in navelstaarderij, dat is niet erg aantrekkelijk”, klinkt het daar.

Hoekstra zei vorige week zelf overigens nog – voordat de bom van Omtzigt barstte – dat hij zich goed kan voorstellen dat het CDA in de oppositie gaat. ,,Maar ik kan mij ook zeer wel voorstellen dat wij deel worden van een kabinet.”

