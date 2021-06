Hoekstra zorgt voor rollende ogen bij links, nog geen doorbraak in formatie

VIDEO Inspectie slaat alarm: zorgwekken­de situatie in azc's door overlastge­ven­de asielzoe­kers

15 juni In asielzoekerscentra waar ook overlastgevende asielzoekers wonen, is de leefsituatie ‘zorgwekkend’. Deze mannen, die uit ‘veilige’ landen komen waardoor ze nauwelijks kans maken om in Nederland te blijven, vertonen asociaal en crimineel gedrag. De Inspectie Justitie en Veiligheid slaat alarm.