'Hofnar' die premier Rutte altijd laatste vraag stelde overleden

Het was veertig jaar een vast ritueel op het Binnenhof: de laatste vraag op de wekelijkse persconferentie van de minister president was voor Julius Vischjager. Het antwoord deed zelden ter zake, en voor de aanloop naar de vraag nam Vischjager ruimschoots de tijd. Dan begon hij uitvoerig te oreren over een willekeurige brandhaard ter wereld, om uiteindelijke voor te stellen om deze oorlog te beëindigen met een door hem verzorgd verzoeningsconcert. De premier moest zijn antwoord zelf opschrijven op een A4-tje dat Vischjager had meegenomen. ,,Goed plan!” krabbelde die dan.



Julius Vischjager was hoofdredacteur, fotograaf, uitgever en de enige verslaggever van The Daily Invisible, een handgeschreven krant die, anders dan de naam deed vermoeden wekelijks verscheen. En zelfs dat was niet altijd zo, want als Vischjager geen zin had dan sloeg hij even makkelijk een week over. Vischjager opereerde compleet autonoom, een vaak volstrekt onnavolgbaar. De hanenpoten in zijn krant waren soms nauwelijks leesbaar.



Maar hij werd gekoesterd als ‘hofnar’ van het Binnenhof. Toen Jan Peter Balkenende poogde om een einde te maken aan de traditie van de laatste vraag kwam de Parlementaire Persvereniging in het verweer. En in 2017, op zijn tachtigste verjaardag, werd Vischjager in perscentrum Nieuwspoort benoemd tot ‘lid van verdienste van de parlementaire pers’. Mark Rutte was één van de gasten.



Vischjager, geboren in 1937, kende een droevige jeugd. Zijn joodse familie werd vrijwel in het geheel uitgemoord door de Duitsers, hij werd uit de rij bij de Hollandse Schouwburg gered en groeide op in pleeggezinnen. Vischjager zou trouwen en kreeg een kind, met wie hij geen contact had.