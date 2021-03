Homo met vaste partner mag ook bloeddonor worden

Dat schrijft minister voor Medische Zorg Tamara van Ark (VVD) vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. Al jaren is er kritiek op het ‘discriminerende’ beleid van bloedbank Sanquin. Eerst was de regel dat homo's twaalf maanden geen seks mogen hebben voordat ze bloed geven, dat is teruggeschroefd naar vier maanden. Deze ‘wachttijd’ was nodig om het risico op een hiv-besmetting te voorkomen.