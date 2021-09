Hoofdpijn en plafondstaren: reconstructie van een moeizame formatiedag

Video Onderzoe­kers: Troonrede van dit jaar was ‘met afstand wolligste ooit’

27 september De troonrede die koning Willem-Alexander vorige week uitsprak was ‘met afstand de wolligste ooit’. Ook sprak een staatshoofd in de jaarlijkse toespraak niet eerder zo vaak over het klimaat. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit Leiden na een taalkundige analyse van de troonrede.