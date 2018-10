Hoogleraren: mogelijke schijn belangenverstrengeling rond Rutte

Video Arjen Lubach maakt kinderboek over de benoeming van Rob Jetten

14:00 Het is waarschijnlijk niemand ontgaan dat de Ubbergse Rob Jetten de nieuwe fractievoorzitter is van D66. Meteen in de eerste week was er al veel kritiek op de jonge politicus. Er is al zo veel gebeurd sinds de aanstelling van Jetten, zo dacht Arjen Lubach. Tijd om dat even op een rijtje te zetten op een manier, zodat iedereen het begrijpt: in een kinderboek.