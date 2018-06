Hoogspanning binnen coalitie om 'staatswiet'

Aanzienlijk meer gemeenten zouden mee moeten doen, meerdere wiettelers en ook zou met verschillende soorten wiet en hasj moeten worden geëxperimenteerd. Dat staat in het advies van een commissie onder leiding van hoogleraar André Knottnerus.



De commissie onderzocht in opdracht van het kabinet hoe coffeeshops op legale manier zouden kunnen worden bevoorraad met 'staatswiet'. Dit moet softdrugs uit het criminele circuit halen.



De commissie zegt bovendien dat als de proef een succes is, een landelijke invoering van ‘staatswiet’ zou moeten worden overwogen. Dat zou een doorbraak betekenen in het softdrugs-beleid in ons land, al gaat het nog om een advies.