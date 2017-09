Hoon voor D66 over draai referendum

,,Ik sta hier de kroonjuwelen van D66 te verdedigen. Veel gekker moet het niet worden’’, roept PVV-Kamerlid Martin Bosma, de politieke tegenpool van D66, uit. Hij heeft even daarvoor vijf minuten lang een vlammend betoog gehouden voor de invoering van bindende referenda, waarbij de Tweede Kamer de uitslag niet naast zich neer mag leggen. Daarna verklapt hij: dit was plagiaat, een letterlijke kopie van wat Alexander Pechtold eerder uitsprak in de Tweede Kamer.



Het toont de ongemakkelijke positie van D66. Jarenlang pleitte D66 voor bindende volksraadplegingen, maar de partij is daar na het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne op teruggekomen. De democraten vinden nog steeds dat het volk zich moet kunnen uitspreken, maar niet over internationale verdragen. Als burgers tegen een internationaal verdrag stemmen, kan de Kamer daar niet zoveel mee, betoogde D66-Kamerlid Rob Jetten. Een verdrag niet-ratificeren is vanwege de internationale samenwerking ingewikkeld. Dat is de reden dat D66 nu tegen de grondwetswijziging stemt, die de partij zelf in 2013 heeft ingediend met GroenLinks en PvdA.



Volgens Jetten is het bovendien helemaal niet zo’n nieuwe gedachte van zijn partij. Partijoprichter Hans van Mierlo stemde in 1975 al tegen een volksraadpleging, verhaalde hij tijdens het Kamerdebat. ,,We hebben er altijd positief-kritisch naar gekeken.’’