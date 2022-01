Horeca en cultuur moeten niet te vroeg juichen, open tot 20.00 uur onder ‘veel en zware voorwaarden’

Premier Mark Rutte zei eerder al dat heropening van de cultuur, horeca, evenementen en publiek bij sportwedstrijden ‘bovenaan’ de versoepellijst, staan. ,,De besmettingsaantallen zijn echt hoog, maar veel 60-plussers zijn geboost, dat is gunstig. Dus per saldo hebben we toch een wat positiever gevoel. We hopen echt dat er wat kan voor die sectoren die eerder ernaast grepen. We willen zo snel mogelijk sneller verruimen, maar wat er kan en in welke mate moeten we nog zien als we alle cijfers hebben.” Rutte erkende dat eerdere modellen ‘te somber’ waren.