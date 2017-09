Huis Thierry Baudet werd maar één keer besmeurd

Top 5: Formatie Clichés

13:29 Over hoe het gaat met de formatie melden de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie he-le-maal niets. Dat dagelijkse zwijgen begint zich te wreken, zeker nu het record van de langste formatie aller tijden in zicht komt. Al weken regent het clichés voor de deur van Binnenhof 2. De allerergste dooddoener? ,,De sfeer is goed.”