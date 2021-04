Ieder leest zijn eigen waarheid in vrijgegeven notulen

Quarantai­ne­boe­te moet 435 euro worden, vindt kabinet

16 april Het kabinet wil dat het niet naleven van quarantaineregels een boete van 435 euro gaat opleveren. Reizigers die terugkeren uit een land waar het risico op een coronabesmetting hoog is, moeten binnenkort bij aankomst in Nederland verplicht in quarantaine.