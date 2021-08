Iedereen wees naar elkaar bij opzetten evacuatie Afghanistan: ‘Het was om gek van te worden’

Mark Rutte eet Carpaccio XXL in Geesteren: ‘Hij bleef twee uur en ging met iedereen op de foto’

23 juli GEESTEREN - Mark Rutte genoot donderdagmiddag met smaak van een reuzencarpaccio in het tijdelijke onderkomen van De Kruidentuin aan de Vinckenweg in het buitengebied van Geesteren. Eigenaar Jivar Misakian van de bistro was een dag later nog wild enthousiast: „Wat een opsteker. Hij bleef twee uur en was echt in ons bedrijf geïnteresseerd. Ging ook met alle personeelsleden op de foto.”