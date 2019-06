In Brussel is het toverwoord 'Timmermans’

De naam van Frans Timmermans als nieuwe baas van Europa klinkt steeds luider in Brussel. De Europese leiders komen aan het eind van de middag bijeen om te praten over onder meer de opvolging van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Volledig scherm Frans Timmermans, hier op Pinkpop, weet mogelijk vanavond of hij wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. © ANP

Zoals gewoonlijk op dit soort do-or-die-momenten gaat het vooralsnog om een gerucht, maar dit keer met iets minder ‘zou’, ‘mogelijk’ en ‘waarschijnlijk’ dan normaal. Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, zou vanavond bij het diner de regeringsleiders van de Europese Unie voorstellen om Frans Timmermans voor te dragen als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

In dit scenario zou de Spitzenkandidaat van de grootste fractie, de Duitse christendemocraat Manfred weber, genoegen moeten nemen met de baan van parlementsvoorzitter. De Belgische liberaal Charles Michel, momenteel demissionair premier van zijn land, zou dan de nieuwe voorzitter van de Europese Raad worden. En die andere topjob, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zou gaan naar de Bulgaarse Kristalina Georgieva. Het zijn allemaal namen die al langer circuleren.

Tegen!

In reactie op deze geruchten lieten een paar landen onmiddellijk weten de kandidatuur van Timmermans niet te steunen. Het gaat om Oost-Europese landen als Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije, maar ook om Italië. Timmermans heeft met name bij de eerste groep veel kwaad bloed gezet met zijn aanhoudende, scherpe kritiek op de staat van de democratie en de rechtsstaat in Polen en Hongarije.

Premier Mark Rutte wilde zojuist bij aankomst in Brussel niet ingaan op de geruchten rond zijn landgenoot. ,,Ik ga niet over namen praten”, zei hij. Wat hem betreft tekent zich in het midden van de regeringsleiders ook nog geen meerderheid af voor één bepaalde kandidaat. ,,Het is een bewegend beeld, en het blijft schuiven.”

‘Geen compromis’

Rutte wilde ook niet bevestigen dat er een compromis was bereikt (nog zo’n gerucht) tussen onder meer Frankrijk, Duitsland en Nederland over de invulling van de belangrijkste vacatures van dit moment. ,,Er is geen concreet compromis. Het is nog echt onduidelijk allemaal.”

Over de kwestie rond de Spitzenkandidaten hield onze premier zich op de vlakte. Met name bij de christendemocraten heerst er grote wrevel, omdat hun Spitzenkandidaat Weber de afgelopen weken voortdurend onder vuur lag. Wij zijn de grootse fractie, redeneren zij, dus onze leider moet de baas van de Commissie worden. De Franse president Emmanuel Macron wil hem echter niet, waardoor het uitgesloten lijkt dat Weber de baan ook krijgt. Collega-liberaal Rutte: ,,Mijn partij heeft zich niet gebonden aan het Spitzenkandidaat-principe, en het is ook geen Nederlandse uitvinding.”