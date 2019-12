In Madrid toont Mark Rutte zich de groene klimaatpaus die hij in eigen land niet wil zijn

Premier Rutte greep zijn openingsspeech op de VN Klimaatconferentie aan om de aanwezige regeringsleiders en staatshoofden van andere landen ‘een concreet voorstel’ te doen. ,,Nederland is meer dan bereid om zijn kennis en ervaring met jullie te delen’’, zei hij, verwijzend naar het Nederlandse Klimaatakkoord waarin ‘meer dan 150 partijen, van vakbonden en milieuorganisaties tot grote bedrijven en de financiële sector’ het eens werden over strengere klimaatmaatregelen. Dat poldermodel, zo stelde Rutte, kan ook voor andere landen heel goed bruikbaar zijn. ,,We kunnen jullie de details geven.’’



Het is niet voor het eerst dat de premier, die op partijcongressen trots benadrukt dat zijn VVD ‘nog steeds de vrrroempartij’ is en de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur ‘een rotmaatregel’ noemt, zich internationaal opwerpt als klimaatstrijder.



Aan de Amerikaanse nieuwszender CNN gaf hij vorig jaar tijdens de klimaattop in Polen een interview dat zo uit de mond van Greenpeace had kunnen komen. ,,Er is absoluut geen alternatief! Als we niet tot een oplossing voor het klimaatprobleem komen, hebben we als mensheid een serieus probleem’’, zei Rutte stellig. ,,Ik zie het hier, ik zie het overal ter wereld: er is een groot gevoel van urgentie. We moeten nu leveren!’’



En in september, in zijn toespraak op de tussentijdse klimaatactietop in New York: ,,De tijd van woorden en politieke beloftes is voorbij. We hebben ambitieuze klimaatdoelen nodig, en solide maatregelen om die te bereiken.’’