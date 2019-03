In mum van tijd neemt Rutte regie terug

Op een drafje zette de oppositie gisteren koers naar de Tweede Kamer. Om een debat aan te vragen over ‘het oneerlijke’ klimaatbeleid. Waarin de ‘energierekening’ omhoog ‘knalt’ en de rekening bij burgers belandt, in plaats van de industrie, zoals de planbureaus CPB en PBL even ervoor hebben voorgerekend.



Persberichten gaan de deur uit, de nieuwste filmpjes voor in de verkiezingscampagne worden klaargezet. Zeker PvdA en GroenLinks zijn dan nog vast van plan ieder uur tot de verkiezingen van volgende week in te hakken op het kabinet. Maar enkele uren later slaat premier Mark Rutte hen alle munitie uit handen. In een rap belegde persconferentie trekt de premier de regie weer naar zich toe.



Na het zien van de berekeningen, besluit het kabinet de energienota van burgers te verlagen, verhaalt Rutte. De koopkracht van mensen met lagere inkomens wordt ‘gerepareerd’. En waar hij eerder zei dat een CO2-heffing aan de industrie ‘banen weg zou jagen’, fluit hij plots een ander wijsje. Nu blijkt dat zijn alternatief met een bonus/boete-systeem waarschijnlijk niet gaat werken, staat de pragmaticus in Rutte weer eens op. Dan maar de industrie zwaarder belasten. De knieval is geen punt. ,,Anders stik je in je eigen gelijk.’’