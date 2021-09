Informateur Remkes gaat weekend naar landgoed met Rutte, Kaag en Hoekstra

Remkes heeft vanmiddag laten weten dat hij de partijleiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten heeft uitgenodigd voor een weekendje weg. Zaterdag en zondag gaan ze naar landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. De informateur hoopt dat hij daar het vertrouwen kan herstellen tussen Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA). Ook stuurt hij aan op een ‘vorm van samenwerking’ met PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. ,,Ik sluit niet uit dat er allerlei briljante ideeën over tafel zullen gaan’’, aldus Remkes.

De informateur denkt niet dat de verhoudingen tussen Rutte, Kaag en Hoekstra verziekt zijn. ,,Ik heb sterk de indruk dat er ook opgeblazen elementen in zitten’’, zegt hij over de incidenten van de laatste tijd, zoals de omstreden HJ Schoo-lezing van D66-leider Kaag. ,,Het valt allemaal wel mee’’, zegt Remkes.

Extraparlementair kabinet

Vandaag heeft Remkes met VVD-leider Mark Rutte en de fractievoorzitters van een clubje kleine partijen gesproken. De informateur zoekt naar een doorbraak in de formatie, mogelijk met een minderheidskabinet. ,,Hij vroeg óók hoe we kijken naar een extraparlementair kabinet’’, zei Volt-leider Laurens Dassen na afloop van zijn gesprek met Remkes.

Dat is opvallend, omdat Nederland al vele decennia geen extraparlementaire regering heeft gehad: voor het laatst in de jaren ‘30. VVD-prominent Henk Kamp was de eerste die deze regeervorm opperde, een paar weken geleden in het tv-programma Buitenhof. ,,Dat zou misschien kunnen werken in de nieuwe bestuurscultuur’’, zei Kamp toen.

Doorgewinterde partijpolitici

Bij een extraparlementair kabinet schuiven ministers aan van allerlei verschillende partijen: dat kunnen bijvoorbeeld bewindspersonen van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn - de zes partijen met wie nu al maanden wordt gesproken. Het zouden doorgewinterde politici moeten zijn, met veel ervaring op hun beleidsterrein. Zij schrijven geen uitgebreid regeerakkoord en moeten dus steeds met nieuwe voorstellen komen waarvoor ze in de Tweede en Eerste Kamer een meerderheid moeten zien te vinden.

Omdat de bewindspersonen uit een groot aantal partijen zijn geselecteerd, komt de last van regeren niet op de schouders van een klein clubje partijen te liggen - zoals bij een minderheidskabinet wél het geval is. Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is in ieder geval vóór. ,,Die optie heeft denk ik de grootste kans op stabiliteit en dat is vanuit het perspectief van het bedrijfsleven beter’’, zei zij eerder.

‘Nu niet de opdracht’

Remkes zélf leidt een extraparlementair provinciaal bestuur in Limburg. Volgens JA21-leider Joost Eerdmans ‘ziet Remkes het op dit moment niet als zijn opdracht’ om een extraparlementair kabinet voor te stellen. ,,Hij vond het wel een interessante gedachte’’, aldus Eerdmans na zijn gesprek met de informateur. Remkes bevestigt dat de optie is besproken, maar hij wil er verder niet veel meer over kwijt.

Alle kleine partijen die Remkes vandaag sprak - Van Haga, Den Haan, Volt, SGP en JA21 - geven aan dat zij bereid zijn om een minderheidskabinet te steunen op basis van losse voorstellen. Een ‘vaste gedoogconstructie’ zien de meeste partijen niet zitten. Ook heeft de SGP grote moeite met een minderheidskabinet zónder het CDA.

Informateur Johan Remkes op het Binnenhof.