Inlichtingendiensten houden zich nog steeds niet aan regels van sleepwet

Gericht onderscheppen

Ook de toepassing van filters bij het onderscheppen van telefoon- en internetverkeer gebeurt nog niet volgens de regels. De diensten maken volgens de CTIVD onvoldoende duidelijk waarom het filteren niet gerichter kan. Gegevens worden zo breed opgeslagen, dat er geen sprake van is dat de interceptie ‘zo gericht mogelijk’ is.



De CTIVD constateerde in eerdere rapportages al dat de inlichtingendiensten de rechtsbescherming van burgers nog niet op orde hebben. Dat levert ‘hoge risico’s’ op voor onrechtmatig handelen door de diensten, constateerde de toezichthouder CTIVD in een eerste rapportage over de Wiv in december vorig jaar.