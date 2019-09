Is Oey de achilleshiel van burgemeester Halsema?

Net nu de belangstelling voor de aanhouding van Halsema’s zoon weer is gaan liggen, erkent Oey in een interview dat hij er in hoge mate verantwoordelijk voor is dat de jongen het onklaar gemaakte wapen in handen kreeg. Het was Oey die het pistool na filmopnamen mee naar huis nam waarna hun tienerzoon het vond, er buiten mee ging spelen, en vervolgens gearresteerd werd. Daarmee is Oey ook verantwoordelijk voor het spoeddebat dat Halsema woensdag te wachten staat.