JA21-politici blijven lachen na leegloop: ‘We gaan gewoon op onze weg vooruit’

Ze weten hoe het werkt. Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, de oprichters en kopstukken van JA21, zitten naast elkaar te ginnegappen en te lachen terwijl een legertje fotografen voor hun neus hoopt op chagrijnige koppen.

Bij de presentatie van de concept-kandidatenlijst en het concept-verkiezingsprogramma van de jonge politieke partij in een zaaltje in Amersfoort werd zaterdag geprobeerd om de stemming erin te houden. Maar het was toch als een bruiloft waar twee van je beste vrienden niet komen opdagen. Sterker: het blijkt dat ze naar een ander feestje zijn. Probeer dan maar eens te blijven lachen en duimen omhoog te steken.

Vooral als er door de andere gasten continu wordt gesmoesd over die twee. JA21-Kamerleden Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij stonden 24 uur eerder te glunderen op het feestje van de BoerBurgerBeweging naast Mona Keijzer en Caroline van der Plas. Dat ze zouden stoppen bij JA21 was bekend, maar nu zijn ze per direct weg bij Eerdmans en zijn nu Kamerlid voor BBB.

Opportunisme

Annabel en ik zijn de mensen die JA21 hebben opgericht Joost Eerdmans Meteen werden de nummers twee en drie van de Kamerverkiezingen in 2021 gewist van de website van de partij. De leden snappen, vertellen ze bij de borrel, wel waarom de twee zijn vertrokken. Puur opportunisme, via BBB willen ze opnieuw Kamerlid worden.

Het verkiezingsprogramma waarmee JA21 de kiezer op rechts wil paaien bevat weinig nieuws: een tijdelijke asielstop, kernenergie, betere koopkracht voor de hardwerkende middenklasse, meer geld voor defensie en een dienstbare overheid die zich niet bemoeit met de levens van de burgers door bijvoorbeeld te bepalen hoe de huizen verwarmd moeten worden.

Volledig scherm Annabel Nanninga. © ANP De ongeveer tweehonderd aanwezige leden klappen hard als de JA21-punten aan bod komen. Kritiek op Annabel Nanninga lijkt verstomd. Dat ze de Tweede Kamer in wil, leidde tot veel onrust. Ze is nu nog fractieleider in de Eerste Kamer en in de gemeenteraad van Amsterdam.

JA21 werd drie jaar geleden als afsplitsing van Forum voor Democratie opgericht door Nanninga en Eerdmans. Nanninga wordt de nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Joost Eerdmans wordt zoals verwacht lijsttrekker.

Critici binnen de partij vinden de geplande overstap van Nanninga ongepast, omdat ze nu fractieleider is in de Eerste Kamer en in de Amsterdamse gemeenteraad. Niet alleen Eppink en Pouw-Verweij bedankten. Vorige week stapten zes prominente leden uit de partij, onder wie Europarlementariërs Rob Roos en Rob Rooken. De geplande overstap van Nanninga naar de Tweede Kamer zou tekenend zijn voor de Haagse baantjescarrousel waar JA21 zo tegen is. Eerdmans weerspreekt die kritiek. ,,Annabel en ik zijn ook de mensen die JA21 hebben opgericht en daar zijn andere mensen bijgekomen. Ik zie de klacht niet. Ik geloof heel erg in Annabel en ben heel blij dat ze erbij komt.’’

Het is een lastige tijd met veel nieuwe partijen. Maar op rechts zijn wij de realisti­sche gematigde rechtse keuze en daarin wijken we af van PVV en FvD

Soebatten

Eerdmans hoorde vorige week van Eppink en Pouw-Verweij dat zij naar BBB over zouden stappen. Hij lijkt er niet rouwig om. ,,Ik had dat vermoeden al langer. Na vandaag zijn we het allemaal weer vergeten. Dat ze weg zijn is beter dan heel de tijd soebatten over de vraag wat ze willen. We gaan gewoon op onze weg vooruit.’’ De man die in het verleden onder andere bij CDA, Leefbaar Nederland en Forum voor Democratie actief was denkt zelfs dat er meer dan drie zetels inzitten, omdat er vooral strijd in het politiek midden zal ontstaan met Omtzigt, BBB, CDA en de VVD. ,,Het is een lastige tijd met veel nieuwe partijen. Maar op rechts zijn wij de realistische gematigde rechtse keuze en daarin wijken we af van PVV en FvD.”

