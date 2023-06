Jan Anthonie Bruijn ondanks ophef herkozen tot voorzitter Eerste Kamer

Voorafgaand aan de stemming probeerden beide kandidaten hun collega's te overtuigen op hem of haar te stemmen. Bruijn zei onder andere dat hij ‘nooit een conflict heeft gehad met de griffier', de hoogste ambtenaar van de Eerste Kamer. Bruijn kwam onlangs onder vuur te liggen omdat personeel van de Eerste Kamer had geklaagd dat hij zich soms autoritair en horkerig gedroeg. Bruijn beloofde beterschap.,,Iedereen moet vrij zijn om ongenoegen te adresseren.’’

Vos probeerde de ophef rond Bruijn in haar voordeel te draaien door er op te wijzen dat voor haar ‘een goede sfeer belangrijk is’. De fractievoorzitter van GroenLinks en PvdA in de Eerste Kamer, Paul Rosenmöller, deed voorafgaand aan de stemming een beroep op zijn collega’s om op zijn fractiegenoot Vos te stemmen.Hij wees er op dat de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, al lid is van de regeringscoalitie en het daarom belangrijk is dat de voorzitter van de Eerste Kamer uit een oppositiepartij komt. Ook wees hij erop dat de voorzitter van de senaat de afgelopen periodes vrijwel altijd een VVD’er of CDA’er was.