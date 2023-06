Jan Anthonie Bruijn wil gedragscode voor senatoren na herverkiezing voorzitter Eerste Kamer

met videoVVD’er Jan Anthonie Bruijn blijft de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Het pad naar de herverkiezing was glad door onthullingen over zijn autoritaire gedrag, maar hij kreeg ruime steun van zijn collega's om door te gaan.

Bruijn was de afgelopen vier jaar ook al voorzitter van de Eerste Kamer. Hij stelde zich nogmaals kandidaat en moest het opnemen tegen uitdager Mei Li Vos van de PvdA-GroenLinksfractie. Bruijn kreeg de steun van vierenveertig senatoren (vier meer dan de vorige keer) en Vos van zesentwintig.

Hoewel de stemming geheim was, was vooraf al duidelijk dat Bruijn behalve van zijn eigen partij ook de steun zou krijgen van de grootste oppositiepartij BBB. Bij de verkiezing van de voorzitter van de Tweede Kamer vond de BBB nog dat een Kamervoorzitter per se lid van een oppositiepartij zou moeten zijn.

Bruijn kwam enkele weken terug negatief in het nieuws, nadat uitlekte dat ambtenaren hadden geklaagd over zijn horkerige gedrag. In de wandelgangen voorafgaand aan de stemmingen viel al te beluisteren dat veel senatoren dat nieuws ‘nogal opgeblazen’ vonden. In de plenaire zaal sneed Bruijn tijdens zijn publieke sollicitatie al vrij snel het onderwerp ‘sociale veiligheid’ aan. Bruijn benadrukte dat hij nog nooit een conflict met de griffier had gehad. Die vertrok twee meter verderop tijdens die woorden geen spier. Bruijn had nadat de interne conflicten waren gelekt niet alleen beterschap maar ook ‘coaching’ beloofd.

Vos probeerde de ophef rond Bruijn in haar voordeel te draaien door er op te wijzen dat voor haar ‘een goede sfeer belangrijk is’. Maar dat zij hard en stevig zou ingrijpen bij ‘persoonlijke aanvallen’ en ‘antidemocratische opmerkingen’ hielp haar niet steun van een meerderheid te krijgen.

De fractievoorzitter van GroenLinks en PvdA in de Eerste Kamer, Paul Rosenmöller, deed voorafgaand aan de stemming een beroep op zijn collega’s om op zijn fractiegenoot Vos te stemmen. Hij wees er op dat de Kamervoorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, al lid is van de regeringscoalitie en het daarom belangrijk is dat de voorzitter van de Eerste Kamer uit een oppositiepartij komt. Ook wees hij erop dat de voorzitter van de senaat de afgelopen periodes vrijwel altijd een VVD’er of CDA’er was.

Volledig scherm Jan Anthonie Bruijn (VVD) tijdens de eerste vergadering van de nieuw gekozen Eerste Kamer, eerder deze maand. © ANP

Vos verklaarde na haar nederlaag over vier jaar wellicht weer een gooi te doen naar het voorzitterschap; ,,Ik sluit dat niet uit.’’

Meteen na zijn verkiezing stond Bruijn de pers te woord en prees de cultuur waarin je elkaar kunt aanspreken op sociale veiligheid. ,,En we gaan een regeling maken zoals die ook in de Tweede Kamer geldt, een gedragscode voor Kamerleden.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: