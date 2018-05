Je hoeft geen Wilders-fan te zijn om te erkennen dat Pechtold wel erg makkelijk lijkt weg te komen

Ex-baas Amnesty Internatio­nal: Excuses voor harde kritiek op Turkijede­al

18 mei Amnesty International was te kritisch op de omstreden Turkijedeal van het kabinet Rutte. Dat zegt de voormalig directeur Europa van de organisatie, John Dalhuisen, in een interview in deze krant. Dalhuisen biedt zelfs zijn excuses aan voor de kritiek die hij ten tijde van de deal uitte aan het adres van PvdA-voorman Diederik Samsom, medebedenker van het vluchtelingenplan. Daarbij zou Turkije in ruil voor geld vluchtelingen opvangen die anders de Europese Unie binnen zouden komen.