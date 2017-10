Jesse Klaver: Dit is een knetterhard kabinet

Nu komt u met een handtekeningenactie tegen dit kabinet. Wij dachten dat u politicus was?

,,We willen de mensen verenigen. Het wordt een heel lange strijd, maar als de druk van buiten toeneemt, kunnen we het misschien van tafel krijgen."



U bent over heel veel boos, maar was dan gewoon aan de formatietafel gebleven.

,,Klink ik boos? Dat is niet de bedoeling."



Gedreven?

,,Dat is al beter."



Meer getergd eigenlijk.

(Trekt moeilijk gezicht:) ,,Al had ik er 400 dagen gezeten, dan was er nóg niks uitgekomen. Ik heb aan tafel gemerkt dat ik moest knokken tegen een rechtse meerderheid, moest meevaren met hun koers. Ik geloof in een andere politiek en heb mijn kiezers beloofd om Nederland te veranderen. Ik ben bereid daar alles voor te geven."



Dat klinkt alsof u nooit in een coalitie kunt zitten, tenzij het met gelijkgestemden is. U moet in een kabinet toch altijd compromissen sluiten?

,,We gaan zorgen dat de linkse politiek groter wordt; dat GroenLinks groter wordt. Dan zorgen we wél voor die koerswijziging. Hoe beperkt ook."