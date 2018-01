Jos van Rey naar Hoge Raad over veroordeling corruptie

Nationaal archief geeft geheime dossiers over landverraders vrij

6:41 Het Nationaal Archief in Den Haag geeft vandaag opnieuw allerlei stukken vrij die tot nog toe niet of beperkt openbaar waren. Het gaat onder meer om dossiers over vermogens van landverraders, Duitsers in Nederland en tijdens de oorlog verdwenen personen, vooral Joden.