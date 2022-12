Kaag deze week naar Suriname om plooien over slavernij-excuses glad te strijken

Dat bevestigt een woordvoerder van haar ministerie. D66-bewindsvrouw Kaag leidt komende week ook een tweede praatsessie met belangenorganisaties in het Catshuis over de manier waarop het kabinet op 19 december bij het slavernijverleden zal stilstaan. Kaag doet dat in haar hoedanigheid van eerste vicepremier van het huidige Kabinet. Premier Mark Rutte heeft komende week verplichtingen in Brussel en mist de tijd.

Eerder lekte uit dat Rutte op 19 december in een toespraak officieel excuses gaat maken voor de slavernij, waaraan Nederland zich ruim twee eeuwen lang schuldig aan maakte. Dit aanstaande ‘betekenisvolle moment’ leidde tot verhitte discussies over waar die publiekelijke knieval van het kabinet dan allemaal aan moet voldoen. Een groep Surinaamse en Caribische slavernijcomités was donderdag uitgenodigd in het Catshuis om een en ander uit te praten.

Reeks eisen

Naast de toespraak van Rutte zouden verschillende bewindslieden afreizen naar de voormalige Nederlandse koloniën om ook daar excuses te maken. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), die zelf een Surinaamse achtergrond heeft, zou dat gaan doen in Suriname. Maar daar werd in dat land afwijzend op gereageerd; een wit persoon zou sorry moeten komen zeggen.

Duidelijk is inmiddels dat de organisaties die bij de eerste Catshuis-sessie aanwezig waren een reeks eisen op tafel hebben gelegd. Zo willen de Surinaamse en Caribische deelnemers aan het overleg dat de datum van 19 december opschuift naar 1 juni 2023. Dan is het namelijk precies 160 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en op de Antillen officieel werd afgeschaft. De handel in slaven was overigens in 1814 al beëindigd.

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij na afloop van het overleg met het kabinet over aanstaande slavernij-excuses in het Catshuis © ANP

De organisaties in het Catshuis hebben bovengenoemde eisen in een brief gezet, waar Nieuwsuur zaterdag uit citeerde. Zo zou er een herstelfonds moeten komen voor nazaten van de slachtoffers van de slavernij. Het woord ‘neger’ moet strafbaar worden gesteld en Zwarte Piet dient geheel te verdwijnen. De belangenorganisaties willen verder dat schulden van de Caribische eilanden en Suriname worden kwijtgescholden en dat koning Willem-Alexander spreekt tijdens de slavernijherdenking in het Amsterdamse Oosterpark op 1 juli.

Kort geding

Het kabinet heeft inmiddels laten weten niet al die eisen in te willigen. Zo wordt voor komende excuses voorlopig vastgehouden aan 19 december. Vraag is in hoeverre de aanstaande reis van Kaag hier nog verandering in kan brengen.

Vijf Surinaamse stichtingen die niet deelnamen aan het overleg stappen in ieder geval naar de rechter en eisen in een kort geding dat 19 december wordt geschrapt. Zij voelen zich vernederd door de wijze waarop de excuses door het kabinet zijn voorbereid.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: