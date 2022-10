Kaag geeft misschien wel 40 miljard uit: ‘Ik had mijn start als minister ook anders voorgesteld’

Ze vindt het ‘niet prettig’, dat ze niet weet hoeveel het prijsplafond op de energierekening precies gaat kosten. Maar, zei minister Sigrid Kaag vandaag in een debat hierover ook: ,,Dit is zo’n unieke, extreme situatie. Ongekende tijden vragen ongekende besluiten. De mensen in het land trokken het echt niet meer.”

Het maakt wel dat de minister op ongekende wijze de portemonnee trekt, in tijden van inflatie, oorlog en hoge gas- en elektraprijzen. Op Prinsjesdag 18 miljard, eerder al 7 miljard voor de energierekening en nu weer door een prijsplafond in te stellen. Dat kost de staat -afhankelijk van de wereldwijde gasprijs- tussen de 23,5 en 40 miljard. Al met al komt dit stilaan in de buurt van de 80 miljard die het kabinet uit trok om de economische effecten van corona te dempen. Kaag: ,,Het is een ongeëvenaard pakket.”

Punt van zorg: niemand weet hóe het kabinet dit gaat betalen. Er is wel enig idee. Deels blijft er 5,4 miljard euro in kas, die apart gezet was voor verlaging van de energiebelasting. Maar die gaat niet door. En het kabinet rekent ook op meer inkomsten van belasting aan energiebedrijven én omdat het gas dat het zelf verkoopt, een hogere prijs heeft. Maar dan nog blijft er een gat van tientallen miljarden.

,,Eigenlijk vraagt het kabinet ons een blanco cheque te tekenen”, zei Henk Nijboer (PvdA) in het debat. ,,U plaatst de Kamer in een onmogelijke positie”, zei Chris Stoffer (SGP).

Een deel van de Tweede Kamer wil de ‘garantie’ dat het geld dat nu uitgegeven gaat worden, komend jaar niet tot bezuinigingen op andere plekken leidt. Bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of bij Defensie. Maar Kaag zegt pas in het voorjaar met meer antwoorden te komen. Zij wil afwachten of bijvoorbeeld de winsten van energieproducenten kunnen worden afgeroomd, zoals de EU wil doen. Dan zouden miljarden naar Nederland kunnen vloeien. Maar dat weten we pas in het voorjaar, verwacht Kaag. Kortom: het kabinet wil nu uitgeven, maar het bonnetje komt later.

Kaag: ,,Ik begrijp de zorg. We zweven nu tussen 10 en 40 miljard. Dit is niet zoals ik mijn start als minister van Financiën had voorgesteld, maar ik had de oorlog ook niet kunnen bedenken.”

De minister zou de staatsschuld kunnen verhogen, maar wil het liefst ‘dekking’ zoeken voor de uitgaven. Ofwel: het betalen uit inkomsten. ,,Maar ik sluit het niet uit dat onze staatsschuld gaat oplopen en ik sluit bezuinigingen ook niet uit ten principale. Maar nogmaals: dat is niet onze intentie.”

Linksom of rechtsom is er in de Tweede en Eerste Kamer wel genoeg steun voor het prijsplafond, al blijft er dus ongemak over de slotafrekening. ,,Want er is geen alternatief”, vindt Eelco Heinen (VVD). ,,Anders gaan huishoudens kopje onder van de hoge rekeningen.”

