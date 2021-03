Kaag kwam tot akkoord met Assad, ‘dan moet kabinet smeden toch niet onmogelijk zijn’

Een paar telefoontjes, wat sms’jes en een enkele één-op-één ontmoeting sinds de verkiezingen. De band tussen Rutte en Kaag kan nog wat aandacht gebruiken. Weliswaar werkten de twee samen in het vorige kabinet, het politieke landschap is verschoven met de verkiezingsuitslag. VVD en D66 zijn het ‘liberale motorblok’ dat bondgenoten zoekt. Dat is wennen, want erg veel ‘chemie is er nog niet’, zegt een betrokkene. ,,Maar ook geen aversie.”