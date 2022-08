Kaag onwel en naar ziekenhuis, maar ‘gelukkig lijkt het allemaal erg mee te vallen’

Kijk hier live Rutte blijft erbij: coalitieak­koord staat, eerst Remkes’ conclusies afwachten

De Tweede Kamer keert terug van reces voor een spoeddebat over de CDA-draai rond de stikstofdeadline. CDA-leider Hoekstra wil liever langer de tijd nemen om de doelen te halen, met ruzie in de coalitie als gevolg. Andere regeringspartijen houden wel vast aan de deadline. Het debat is hier live te volgen via video en liveblog.

16:52