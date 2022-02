Kaag tempert hoop op compensatie voor hoge energierekening

Volgens vicepremier Sigrid Kaag is het ‘niet mogelijk’ om ‘voor iedereen’ in Nederland compensatie te regelen voor de inflatie en energierekeningen, zonder dat de rekening daarvoor wordt doorgeschoven naar ‘volgende generaties’. ,,De hoge inflatie is echt een enorme dreun, maar we moeten dit zorgvuldig doen.”

Volgens Kaag kijkt het kabinet wel naar de problemen, maar is het ‘beperkt in de mogelijkheden’, zo zei ze tijdens een persconferentie na de ministerraad. Ze hintte erop dat vooral de lagere inkomens compensatie kunnen verwachten, maar de middeninkomens bijvoorbeeld zouden niet snel op meer hoeven rekenen dan het geld dat al was uitgetrokken toen de inflatie nog op een lager punt stond dan nu.

De inflatie is hoog en de energienota is in een jaar tijd liefst 86 procent hoger geworden, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag op basis van nieuwe cijfers. Een huishouden met gemiddeld verbruik betaalt daardoor maandelijks 110 euro meer aan gas en licht.

Kaag zegt dat het kabinet niet blind is voor de problemen. ,,Ik snap dat mensen zich zorgen maken over hogere prijzen. Er is nog veel onzeker en het is moeilijk te voorspellen hoe lang de inflatie hoog zal zijn." Maar, zei ze wel: ,,Compensatie voor iedereen is niet mogelijk, tenzij we de rekening doorschuiven naar toekomstige generaties. Dit is het eerlijke verhaal."

Het kabinet kijkt nog wel in het voorjaar wat er aan koopkrachtverbetering mogelijk is. Het CPB doet nog berekeningen. Maar Kaag wil liever niet de investeringsagenda van het kabinet, zoals bijvoorbeeld op klimaat en defensie, laten lijden onder koopkrachtreparatie. ,,Want ook op veiligheid en klimaat zijn investeringen nodig. Ook om de banen van de toekomst te garanderen. Maar we moeten hierover nog gesprek voeren binnen het kabinet.”

Kaag wil binnen de ‘budgettaire kaders’ kijken wat er mogelijk is. Dat is Haags voor: het kabinet is niet bereid het begrotingstekort verder op te laten lopen om de koopkracht te stutten. ,,Maar we doen na 9 maart een brede weging, dan hebben we doorrekeningen, dan hebben we data. Er is geen besluit genomen, we gaan dit ordentelijk doen. Haast is een slechte raadgever. Eerst praten, kijken, wegen”, aldus Kaag.

Dat er koopkrachtreparatie komt voor het jaar 2022 betwijfelt ze echter. ,,De mogelijkheden zijn beperkt.”

Minister Carola Schouten zei eerder vandaag dat de wetswijziging die nodig is om mensen in de bijstand snel tegemoet te komen met 200 euro snel naar de Tweede Kamer komt. ,,Dit gaat niet maanden duren. Dit gaan we zo spoedig mogelijk doen. We beseffen dat het heel urgent is.”

Daarnaast wijst ze erop dat het vorige kabinet al 400 euro heeft vrijgemaakt. Of daar dan nog meer bovenop komt, is dus de vraag. ,,Kabinet kijkt breder naar koopkracht in voorjaar", aldus Schouten. ,,Ik denk dat we breder moeten kijken hoe energierekening omlaag kan voor mensen die in tochtige huizen wonen. Ook kijken hoe we sneller kunnen isoleren. Is meer structurele oplossing dan naar energierekening te kijken. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we niet alles kunnen oplossen als kabinet. In het voorjaar gaan we kijken. Dan weeg je alles breder.”

