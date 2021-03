Kaag ziet gebrek aan durf bij coronabeleid: ‘We moeten leren leven met het virus, coronalens kan verblinden’

Dat zei D66-lijsttrekker Sigrid Kaag vanmiddag tijdens een nieuwe aflevering van verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite. ,,Als een crisis langer duurt, moet je je anders verhouden tot de crisis. We moeten leren leven met dit virus.”

Een prikpaspoort en testbewijs vormen volgens D66 belangrijke instrumenten uit de lockdown. ,,In het lijsttrekkersdebat zondag kozen anderen veilig voor rood bij de stelling hierover, maar leiderschap is ook richting geven.” VVD-lijsttrekker Mark Rutte is ‘een geweldige manager’, zegt Kaag: ,,Maar deze periode vraagt om ander leiderschap, niet wachten tot peilingen draagvlak tonen, maar ook draagvlak creëren. Kies je belangrijke momenten, de coronalens kan verblinden, kijk daar voorbij”, zei de lijsttrekker die de VVD ‘planloos’ noemt.

‘Absoluut niet op die poster’

D66 werkt ‘graag samen’ met andere partijen (PVV en Forum uitgezonderd), maar vooraf een verbond met andere progressieve partijen sluiten, wil de lijsttrekker niet: ,,Ik wil ook een progressieve CDA-kiezer kunnen overtuigen, of een liberale kiezer die van de VVD komt. Dat lukt niet met strakke afspraken met andere partijen, aan de formatietafel vinden we elkaar echt wel.”

Dat GroenLinks op een verkiezingsposter de lijsttrekkers van bondgenoten (‘hup Sigrid, hup Lilianne’) aanmoedigde, kan Kaag dus niet bekoren: ,,Het zou leuk zijn geweest als we gevraagd waren, ik hecht eraan inspraak te hebben als mijn naam genoemd wordt. Als grapje kwam het al een keer voorbij, toen zei ik: dit absoluut niet. Vertel je eigen verhaal, de partijen verschillen onderling, gooi niet iedereen op één poster.”

Gratis schoolboeken geschrapt? ‘Die was me niet opgevallen’

Op de vraag waarom D66 de gratis lesboeken voor middelbare scholieren schrapt, zoals in het verkiezingsprogramma staat, moest Kaag het antwoord schuldig blijven. ,,Die was me eerlijk gezegd nog niet opgevallen (...) Ik weet dat het ontzettend veel geld kost voor een gezin, ik zie de Tikkies thuis ook voorbij komen. Dus dat ga ik uitzoeken, ik kom erop terug.”

Ook lichtte Kaag het besluit toe om de digitale handelsmissie naar Qatar voorlopig te schrappen ‘om een signaal’ af te geven aan de Golfstaat: ,,We drukken de pauzeknop in als uiting van onze grote bezorgdheid. Dan willen we niet zomaar even een handelsmissie doen.” Op een later moment kan de trip wel doorgaan. Vorige week werd bekend dat inmiddels 6500 arbeidsmigranten gestorven zijn bij de bouw van de stadions voor het WK voetbal dat volgend jaar in Qatar.

Kaag werd in de zomer gekozen tot lijsttrekker van de Democraten, de partij schommelt gemiddeld tussen de 13 en 17 zetels in de peilingen, nu heeft D66 19 zetels in de Tweede Kamer.

