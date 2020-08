Kabinet: akkoord met vakbonden over coronasteunpakket

Regeling

De loonsteun voor bedrijven (NOW) gaat in een iets andere vorm nog tot 1 januari door, aldus Busker. Volgens die regeling krijgt een ondernemer 90 procent van zijn loonkosten vergoed. Dat wordt 80 procent en 10 procent gaat naar een fonds van waaruit omscholing voor werknemers moet worden betaald.

Ondernemers blijven in aanmerking komen voor NOW als ze 20 procent omzetverlies draaien door de coronacrisis. Dat percentage verandert op 1 oktober niet, aldus De Boer.

Constructief gesprek

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) sprak van een ‘heel constructief gesprek’. De kern van de afspraken is volgens hem het behoud van banen. Hij zegt wel te moeten constateren dat dat niet in elke sector lukt. “Het is daarom belangrijk om instrumenten te hebben om mensen van de ene sector naar de andere sector te krijgen.”

Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken, is het goed dat er wordt geïnvesteerd in “sociaal beleid”. Omdat de economie blijvend zal veranderen door de coronacrisis, is het volgens hem belangrijk dat er ook de komende jaren wordt geïnvesteerd in het omscholen van mensen.