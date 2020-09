Kabinet: alarmfase per regio voor coronadreiging

CORONAVIRUS LIVE | Kabinet: géén versoepe­ling voor jongeren, we moeten dit sámen doen

19:26 Het kabinet komt met een regionaal beoordelingsysteem om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op basis van een wekelijkse evaluatie wordt dan bepaald of het in een veiligheidsregio de goede kant op gaat, of dat er strengere maatregelen moeten worden getroffen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het nieuwe systeem gaat als het goed is half september in.Het laatste virusnieuws lees je hieronder in ons liveblog.