Kabinet bekijkt rol Nederland in hoofdenhandel

14:06 De Britse premier Theresa May is op tournee door Europa. Ze trapte af met een ontbijt met Mark Rutte op het Catshuis, in de hoop dat hij iets voor haar kan betekenen in Brussel. Met een inlegvel, waarmee Rutte al eerder succes had, zou hij de brexitdeal draaglijker kunnen maken voor ‘haar’ parlement.