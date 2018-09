Kabinet benoemt 'designated survivor' voor noodsituaties

'Het kan wenselijk zijn dat niet de voltallige regering aanwezig is bij een bepaalde bijeenkomst of gebeurtenis waarbij eveneens de Raad van State en het parlement (bijna) geheel aanwezig zijn', aldus premier Mark Rutte vanmiddag in een brief aan de Kamer.



De ministerraad zal in dat geval vooraf een lid van de raad aanwijzen dat de bijeenkomst of gebeurtenis niet zal bijwonen. Ook het parlement zou een soortgelijke 'praktische voorzorgsmaatregel' kunnen overwegen, meent de premier. Over het besluit zullen vanwege de veiligheid verder geen mededelingen gedaan worden.



Hoewel de designated survivor in Amerika al lang een bekend begrip is, kennen wij het vooral van de gelijknamige Netflixserie, waarin de relatief onbekende politicus en 'aangewezen overlever' Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) plots als president wordt aangewezen als de voltallige bewindsploeg omkomt bij een bomaanslag tijdens de jaarlijkse State of the Union.