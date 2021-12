Kabinet beslist alsnog: basisscholen krijgen eerder kerstvakantie

Dat bevestigen Haagse ingewijden aan deze nieuwssite. Lang negeerde het kabinet het OMT-advies om de kerstvakantie te verlengen, maar nu gaan bewindspersonen dus toch overstag. Onderwijsminister Arie Slob (CU) noemde het vooraf een ‘heel zwaar besluit’. Eerder zei Slob al wel dat het niet van de zomervakantie zou afgaan als er toch een langere kerststop komt.

Details worden later bekendgemaakt. In principe is dit dus de laatste schoolweek, maar maandag mogen scholen voor de laatste dag open als sluiting eerder ‘praktisch niet lukt’, meldt een bron. Noodopvang voor ouders met essentiële beroepen zou wel doorgaan, maar afstandsonderwijs (met de computer) is op zo’n korte termijn niet meer te regelen, waarschuwen de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de PO-raad.

Verder verlengt het kabinet het huidige maatregelenpakket, waaronder dus de avondlockdown, tot en met 14 januari. Dat betekent ook dat er geen versoepeling inzit als het gaat om het aantal bezoekers thuis tijdens kerst en Oud en Nieuw (dat blijft maximaal 4 per dag). De dreiging van de omikronvariant is reëel maar leidt nu niet tot extra verzwaringen, stelt een ingewijde. ,,Met het huidige pakket lijkt de deltagolf te stuiten.” Pas in januari verwachten experts dat de omikronversie de deltavariant verdrongen heeft.

Al twee keer eerder raadde het Outbreak Management Team aan om de kerstvakantie een week eerder te laten starten. Zo beperk je de risico's dat kinderen na de laatste schooldag op 24 december het coronavirus meenemen van het klaslokaal naar de grootouders, stellen de kabinetsadviseurs. Een week eerder in de ‘eigen gezinsbubbel’ voorkomt dan een nieuwe kerstgolf. Het RIVM turft een vijfde van alle infecties bij kinderen tot en met twaalf jaar.

Eerder negeerde het kabinet dit OMT-advies. Maar met de opkomst van de zwaar besmettelijke omikronvariant verandert het speelveld voor de derde keer deze pandemie. ,,De deltavariant beginnen we onder de duim te krijgen, maar we zien de omikronvariant opdoemen”, meldde minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gistermiddag na corona-overleg op het Binnenhof. Daarom is voorzichtigheid geboden en wordt ook de boostercampagne extra versneld.



Een ingewijde stelt dat er binnen het kabinet stevige discussie was over de langere vakantie, een aantal ministers wilde het OMT-advies ditmaal wel opvolgen. ,,Maar al weken raadt het OMT het aan, dus dan moet je het wel erg goed uitleggen waarom je er nu ineens toch voor bent als je dat besluit.”



Demissionair onderwijsminister Arie Slob (CU) stelde steeds dat het openhouden van scholen het ‘het streven is’, maar hij sloot een verlengde kerstvakantie tijdens het laatste coronadebat ook niet helemaal uit. Toen was het nog te vroeg om alvast tot een schoolsluiting te beslissen: ,,Met voornemens kun je niet het virus en de verspreiding ervan terugdringen", zei Slob.

