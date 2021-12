Kabinet besluit maandag of scholen weer open kunnen

Terugblik 2021 Sigrid Kaag heeft spijt van opmerking over vertrouwen: ‘Sloeg eigenlijk nergens op’

Onder de kerstboom heeft D66-leider Sigrid Kaag eindelijk tijd om alles wat dit jaar is gebeurd te laten bezinken. Daar is ze wel aan toe, want wat een chaotisch politiek jaar was dit.

24 december