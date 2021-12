Kabinet bevriest omstreden 2G-plan: meer tijd nodig

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) meldt het uitstel zojuist in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G.” Ook de onzekerheden rond de nieuwe omikronvariant gooien roet in het eten, merkte de minister bij de inbreng van diverse fracties op de wetsvoorstellen. ,,Daardoor is de steun onvoldoende zeker.” Het kabinet pleit ervoor de wetsvoorstellen in het nieuwe jaar te behandelen.