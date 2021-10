Kabinet bij elkaar over exploderende gasprijs: ‘We beraden ons op ingrepen’

Een deel van het kabinet komt dinsdag bij elkaar om een oplossing te verzinnen voor de fors stijgende gasprijs. Ook staat het onderwerp morgen op de agenda van de ministerraad. De energierekening dreigt voor veel burgers en bedrijven de pan uit te rijzen. ,,Het kabinet gaat zich beraden over of er ingrepen nodig zijn en zo ja, welke dan’’, zegt demissionair minister Hoekstra (Financiën).

Het kabinet wil ‘doen wat nodig is’ om te voorkomen dat de energierekening van veel huishoudens per 1 januari gigantisch omhoog schiet. Dat heeft minister Hoekstra vanmiddag gezegd. De komende weken moet duidelijk worden waar het kabinet precies mee komt. Vooral mensen met een variabel energiecontract dreigen de pineut te worden. Energieleveranciers kunnen twee keer per jaar hun variabele prijzen aanpassen: op 1 januari en 1 juli. De vrees is dat de tarieven op 1 januari de pan uit rijzen.

Volgens Haagse ingewijden staat volgende week dinsdag een ingelast Bewindsliedenoverleg (BWO) op de agenda over de exploderende gasprijs. Demissionair minister Blok en staatssecretaris Yeşilgöz (Economische Zaken en Klimaat), minister Wiersma (Sociale Zaken), staatssecretaris Vijlbrief (Financiën), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) én vermoedelijk minister Knapen (Buitenlandse Zaken) bekijken hoe de energierekening binnen de perken kan blijven.

Sinds vorige week werkt een team van ambtenaren van deze ministeries ook samen om naar een oplossing te zoeken. ,,Dit is géén crisisteam, want er is op dit moment geen sprake van een crisis’’, zegt een Haagse bron over het team. ,,We zien wel veel paniek. Maar de meeste mensen hebben gewoon een vast energiecontract, waardoor zij niks merken van de stijgende gasprijs. En de verwachting is dat de gasprijs in het voorjaar weer zal dalen.’’

900 euro hoger

Toch is het nodig dat de belangrijkste ministers volgende week bij elkaar komen. Ook wordt het onderwerp morgen besproken in de ministerraad. Blok en Yeşilgöz gaan over de energierekening van bedrijven en burgers, Wiersma gaat over de koopkracht, Hoekstra en Vijlbrief kijken naar de energiebelasting, Ollongren gaat over isolatiemaatregelen en Knapen overziet de internationale omstandigheden.

Het Nibud maakte vandaag bekend zich zorgen te maken over de effecten van de snel stijgende gasprijzen. Honderdduizenden Nederlanders komen financieel in de knel door de prijsstijging, denkt het Nibud. Volgens de Rabobank kan de gasrekening voor een gemiddeld huishouden in het slechtste geval 900 euro hoger uitvallen. Dat is bovenop de 1500 tot 1600 euro die de consument nu betaalt.

‘Geen makkelijke oplossing’

,,Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf, er zijn gezinnen die dadelijk de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen door de energierekening’’, zegt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. ,,We vragen het kabinet om snel met maatregelen te komen om de pijn voor hen enigszins te verzachten. Een makkelijke oplossing is er echter niet. Op de langere termijn moeten we gaan bouwen aan een energiesysteem dat niet alleen duurzaam is, maar ook betrouwbaar en stabiel.’’

Quote Ik wil niet snel iets elkaar flansen minister Wopke Hoekstra Ook andere partijen in de Kamer willen dat er iets gebeurt. Bij de Algemene Financiële Beschouwingen heeft de Kamer vanmiddag om een brief gevraagd aan demissionair minister Hoekstra (Financiën). ,,We gaan kijken wat exact de gevolgen zijn voor mensen’’, zegt Hoekstra. ,,Dat kan een paar tientjes zijn, maar ook meer. Het kabinet gaat zich beraden over of er ingrepen nodig zijn en zo ja, welke dan.’’

Hoekstra wil ook nieuwe koopkrachtplaatjes laten opmaken, maar hij waakt voor haast of paniek. Dit is iets wat in het nieuwe kalenderjaar gevolgen gaat hebben, zegt de minister: ,,Ik wil niet snel iets elkaar flansen.’’

